Mara Venier confessa: "Ecco cosa faccio ogni mattina in vacanza.." (Di domenica 14 agosto 2022) Mara Venier svela ai propri follower il segreto per rimanere in forma durante questa estate 2022. La conduttrice continua a intrattenere il proprio pubblico raccontando della propria quotidianità anche in vacanza e dando preziosi suggerimenti su come rimanere in forma senza faticare eccessivamente. Ecco qual è il segreto di Mara Venier. Mara Venier è una showgirl celebre per aver contribuito in modo significativo ai programmi che ha condotto. Da decenni è il volto di Domenica In, condotto per ben 13 stagione. Attraverso questo programma è diventata il simbolo del pomeriggio domenicale e, per alcuni, Zia Mara. Sebbene attualmente resti conosciuta per queste motivazioni, la Venier ha esordito come attrice in alcune ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 14 agosto 2022)svela ai propri follower il segreto per rimanere in forma durante questa estate 2022. La conduttrice continua a intrattenere il proprio pubblico raccontando della propria quotidianità anche ine dando preziosi suggerimenti su come rimanere in forma senza faticare eccessivamente.qual è il segreto diè una showgirl celebre per aver contribuito in modo significativo ai programmi che ha condotto. Da decenni è il volto di Domenica In, condotto per ben 13 stagione. Attraverso questo programma è diventata il simbolo del pomeriggio domenicale e, per alcuni, Zia. Sebbene attualmente resti conosciuta per queste motivazioni, laha esordito come attrice in alcune ...

zazoomblog : Mara Venier a 71 anni lo fa tutti i giorni: non si ferma neanche in vacanza - #Venier #tutti #giorni: #ferma - ParliamoDiNews : Mara Venier, sul divano insieme a lui: le parole che fanno piangere - - Marilunasck : L’avevo presa per Mara Venier ?? - zazoomblog : “Appena sveglia”. Mara Venier 71 anni il segreto per tenersi in forma - #“Appena #sveglia”. #Venier #segreto… - esistenzialinte : @SerieA Anche lo spezzatino per cui non hai mai 2 partite in contemporanea che se possiamo stare davanti alla TV la… -