Chi sono gli 007 che “spiano” la Meloni (Di domenica 14 agosto 2022) Missione: “ritorno al futuro”. All’estero, Giorgia premier non lascia indifferenti: entusiasma, inquieta, incuriosisce. Per questo le più influenti intelligence – dalla Cia americana all’inglese MI6 fino alla Siaz, la struttura dei servizi russi che risponde direttamente al presidente Putin e perfino i cinesi del Guojia – sono in Italia in “visita turistica”, in attesa delle elezioni politiche che in prospettiva potrebbero anche terremotare il placido Quirinale di Sergio Mattarella. L’obiettivo è monitorare innanzitutto Fratelli d’Italia e quei partiti e quei candidati che gravitano nelle zone sensibili dove sono presenti le basi Nato, da Aviano a Sigonella, o nelle piattaforme di trasmissione dati di Tim Sparkle di Catania e di Crotone. Ma ad analizzare gli orientamenti per capire lo scenario in Italia dopo il 25 settembre ci sono ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 14 agosto 2022) Missione: “ritorno al futuro”. All’estero, Giorgia premier non lascia indifferenti: entusiasma, inquieta, incuriosisce. Per questo le più influenti intelligence – dalla Cia americana all’inglese MI6 fino alla Siaz, la struttura dei servizi russi che risponde direttamente al presidente Putin e perfino i cinesi del Guojia –in Italia in “visita turistica”, in attesa delle elezioni politiche che in prospettiva potrebbero anche terremotare il placido Quirinale di Sergio Mattarella. L’obiettivo è monitorare innanzitutto Fratelli d’Italia e quei partiti e quei candidati che gravitano nelle zone sensibili dovepresenti le basi Nato, da Aviano a Sigonella, o nelle piattaforme di trasmissione dati di Tim Sparkle di Catania e di Crotone. Ma ad analizzare gli orientamenti per capire lo scenario in Italia dopo il 25 settembre ci...

CottarelliCPI : Ancora troppi litigi tra chi si oppone al CDX. Meglio smettere. Non importa chi ha ragione o torto ora. Ci sono pro… - AlbertoBagnai : Famo er partito, veritaaaah, ecc. non sono una novità per chi ha vissuto il Dibattito. Sarebbe intelligente per chi… - borghi_claudio : @Musso___ @Poghos2003 Musso, te lo dico con la massima sincerità. Questi tweet sono molto ma molto stupidi. La paur… - paololeonardi11 : @lagigetti @_Chiara_Mente_ @marioadinolfi Grazie, la gentilezza di chi risparmia le galline e ammazza il proprio fe… - Giusepp99954632 : @LucaBizzarri Per chi parla di vaccini non essendo quasi nessuno preparato il termine giusto e 'credere' non ci son… -