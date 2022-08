M5S, Conte risponde a Di Battista: “Ha opinioni diverse”. Raggi sulle parlamentarie: “Regole chiare” (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex sindaca di Roma dopo l’esclusione dalle liste elettorali: «Tanti mi hanno scritto per chiedere chiarimenti sulle modalità delle parlamentarie» Leggi su lastampa (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex sindaca di Roma dopo l’esclusione dalle liste elettorali: «Tanti mi hanno scritto per chiedere chiarimentimodalità delle

fattoquotidiano : Pasquino: “Senza accordo Letta-Conte, Pd, sinistra e M5s avranno una sconfitta memorabile. Renzi e Calenda? Due ego… - petergomezblog : Casalino spiega perché non si è candidato con il M5s: “La mia presenza avrebbe danneggiato Conte, mi avrebbero usat… - GianniGirotto : #COERENZA, estratto del 'programma di governo' #PD e #M5S settembre 2019, x il 'Conte-2' ( - guiodic : RT @pinpin68: Voterò per la prima volta in vita mia il #M5S Perché c’è @GiuseppeConteIT perché c’è @SPatuanelli e perché la #sinistra altro… - CesareInvictus : Conte: 'Il M5s non fa balletti con Letta. Elettori Pd mi scrivono che ci voteranno. Raggi? Non si agiti, ci sarà tr… -