xxxxFreee : Voluntary del contante e flat tax... Perché la gente comune Vi dovrebbe votare , cara #Meloni ? - MignaniA : RT @sole24ore: ?? #Voluntary del contante e #flattax “incrementale”: ecco il piano fiscale di #GiorgiaMeloni - Miti_Vigliero : @CucchiRiccardo #sìcertocomeno ;-) Voluntary del contante: ecco il piano fiscale di Giorgia Meloni - My_Salute : Giorgè, ma questi ti votano per tenersi il nero (denaro, sia mai immigrato) e tu gli fai la voluntary del contante tassato al 50%? - misiagentiles : Ecco il piano fiscale della #Meloni: voluntary del contante, #FlatTax incrementale, #Ires sugli investimenti, tregu… -

Il Sole 24 ORE

Fra le proposte fiscaliprogrammapartito presieduto da Giorgia Meloni spicca " si legge sul Sole 24 Ore " lacontante, per far emergere i beni nascosti nelle cassette di ...Ires sugli investimenti, tregua fiscale con sanzioni al 5% e rate in cinque anni nel patto fiscale di Fdl. Coperture da spending review , reddito di cittadinanza e web tax La Flat Tax generalizzata ... Voluntary del contante e flat tax “incrementale”: ecco il piano fiscale di Giorgia Meloni Fibrillazioni nei partiti di centrodestra sulla flat tax. Quando farla Come farla Sono due delle domande clou alle quali Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia rispondono diversamente. Sono in parti ...Ires sugli investimenti, tregua fiscale con sanzioni al 5% e rate in cinque anni nel patto fiscale di Fdl. Coperture da spending review , reddito di cittadinanza e web tax ...