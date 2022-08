Grande Fratello, vi ricordate Maria Antonietta Tilloca? Ecco cosa fa oggi (Di domenica 7 agosto 2022) Vi ricordate d Maria Antonietta Tilloca? Partecipò alla prima edizione del Grande Fratello nel lontano 2000. Ma che cosa sta facendo oggi? Come mai non si è più vista i Tv? Scopriamolo insieme. Maria Antonietta Tilloca da pare di quei personaggi del mondo della televisione che, dopo un gran successo iniziale, sono scomparsi dai riflettori per ritirarsi a vita privata. Maria Antonietta, all'epoca della sua partecipazione alla prima edizione del padre di tutti i reality show, aveva appena 27 anni e lavorava come baby sitter e come cameriera. Eppure, il suo più Grande desiderio è sempre stato quello di lavorare in qualità di artista. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 7 agosto 2022) Vi? Partecipò alla prima edizione delnel lontano 2000. Ma chesta facendo? Come mai non si è più vista i Tv? Scopriamolo insieme.da pare di quei personaggi del mondo della televisione che, dopo un gran successo iniziale, sono scomparsi dai riflettori per ritirarsi a vita privata., all'epoca della sua partecipazione alla prima edizione del padre di tutti i reality show, aveva appena 27 anni e lavorava come baby sitter e come cameriera. Eppure, il suo piùdesiderio è sempre stato quello di lavorare in qualità di artista. ...

