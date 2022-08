Ovartaci | l’artista della metamorfosi | nella mostra da outsider alla Biennale di Venezia

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 6 agosto 2022)di, intitolata a Il latte dei sogni, in omaggio a Leonora Carrington, per la prima volta ha avuto un largo spazio in Italia l’opera di, al secolo Louis Marcussen (1894-1985), artistatrasformazione enatìa cittadina di Ebeltoft, in Danimarca, si era fatto notare per l’irrequietezza all’internosua facoltosa famiglia. Passava dallo yoga,letteratura, all’arte, sviluppando un talento notevole come pittore naturalista. Poi, a 19 anni la scelta di andare dall’altra parte del mondo, in Argentina, dove si trovafame, sperduto nelle stradepampa, continuando a disegnare il paesaggio intorno, incontrando gli ...