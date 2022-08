Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti un altro ma in lizza per il ruolo c’era anche una sua coinquilina del Gf Vip 6: ecco chi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Proprio stamattina abbiamo dato la notizia bomba che vedrà Sophie Codegoni nel ruolo di “Bonas“ ad Avanti un altro. Il programma condotto da Paolo Bonolis ha puntato tutto sull’ex vippone dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a lei anche un altro vippone nel cast della nuova edizione del programma di Canale 5, ossia Giucas Casella. Quest’ultimo avrà il ruolo di “mago”. La notizia ha fatto subito il giro del web e la stessa pagina The Pipol Tv aveva annunciato in anteprima la notizia: Ad “Avanti un altro”, programma di Paolo Bonolis, non ci sarà solo l’ingresso di Sophie Codegoni nel ruolo di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Proprio stamattina abbiamo dato la notizia bomba che vedràneldi ““ adun. Il programma condotto da Paolo Bonolis ha puntato tutto sull’ex vippone dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a leiunvippone nel cast dellaedizione del programma di Canale 5, ossia Giucas Casella. Quest’ultimo avrà ildi “mago”. La notizia ha fatto subito il giro del web e la stessa pagina The Pipol Tv aveva annunciato in anteprima la notizia: Ad “un”, programma di Paolo Bonolis, non cisolo l’ingresso dineldi ...

sunsetl87942354 : @Karencorallo @Sophie_codegoni @JessySelassie La differenza tra Jess e Soleil Jess mette like a Sophie per questa n… - IsaeChia : Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di #Avantiunaltro ma in lizza per il ruolo c’era anche una sua coinquilina del… - Simylunamylove : RT @Frances63583255: @Sophie_codegoni è arrivata la persona che ti ama,ama i tuoi difetti forse più dei pregi, ti fa sentire importante, t… - Simylunamylove : RT @PierriSonja: Le vostre mani sempre unite fin dal primo giorno non le staccate mai perché sono la vostra forza. Io sono felice di aver c… - Frances07573280 : @chiara_priolo Io da #solearmy amo molto le #solphie e i #basciagoni quindi io sono super felice per il nuovo lavor… -