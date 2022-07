Pippo Baudo, il grande amore segreto per Mirella Adinolfi: “Eravamo amanti” (Di sabato 30 luglio 2022) Mirella Adinolfi è stata uno dei grandi amori di Pippo Baudo. Uomo di spettacolo, ma anche un uomo che ha amato tanto. Due matrimoni e una relazione rimasta segreta a lungo con Mirella Adinolfi da cui Pippo Baudo ha avuto anche un figlio di nome Alex. “Questo figlio non è il frutto di un’avventura di una notte, io Mirella Adinolfi l’ho davvero amata” ha dichiarato il conduttore in una vecchia intervista rilasciata a “Oggi”. Pippo Baudo, il grande amore segreto per Mirella Adinolfi “Siamo stati insieme per diverso tempo anche se lei era sposata e madre di due figli” racconta il conduttore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022)è stata uno dei grandi amori di. Uomo di spettacolo, ma anche un uomo che ha amato tanto. Due matrimoni e una relazione rimasta segreta a lungo conda cuiha avuto anche un figlio di nome Alex. “Questo figlio non è il frutto di un’avventura di una notte, iol’ho davvero amata” ha dichiarato il conduttore in una vecchia intervista rilasciata a “Oggi”., ilper“Siamo stati insieme per diverso tempo anche se lei era sposata e madre di due figli” racconta il conduttore ...

