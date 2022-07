Atletica, Andrea Dallavalle: “Mi mangio le mani, 6 centimetri sono pochi. Mi è mancato il salto da matto” (Di domenica 24 luglio 2022) Andrea Dallavalle si è fermato ad appena sei centimetri dalla medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurro ha sfiorato il colpaccio nel salto triplo, grazie a un balzo da 17.25 metri che per poco non è valso il podio iridato. Prestazione rimarchevole da parte dell’emiliano, a cui è mancato un soffio per regalarsi una giornata indimenticabile sulla pedana di Eugene (Oregone, USA). Il nostro portacolori ha dimostrato di poter battagliare ad armi pari con le stelle della specialità e di avere di fronte a sè un futuro radioso in cui regalarsi molteplici soddisfazioni. Atletica, Andrea Dallavalle si ferma a 6 centimetri dal bronzo ai Mondiali. Ihemeje 5°, Pichardo vince con ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)si è fermato ad appena seidalla medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 dileggera. L’azzurro ha sfiorato il colpaccio neltriplo, grazie a un balzo da 17.25 metri che per poco non è valso il podio iridato. Prestazione rimarchevole da parte dell’emiliano, a cui èun soffio per regalarsi una giornata indimenticabile sulla pedana di Eugene (Oregone, USA). Il nostro portacolori ha dimostrato di poter battagliare ad armi pari con le stelle della specialità e di avere di fronte a sè un futuro radioso in cui regalarsi molteplici soddisfazioni.si ferma a 6dal bronzo ai Mondiali. Ihemeje 5°, Pichardo vince con ...

