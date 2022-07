Crisi di governo, se mercoledì salta tutto, elezioni ai primi di ottobre. Legge di Bilancio a rischio e probabile ritorno alla Legge Fornero (Di lunedì 18 luglio 2022) mercoledì sarà il giorno della resa dei conti in Parlamento: si deciderà il futuro dell'esecutivo Draghi. Nuovo possibile spaccatura all'interno del M5S con l'ala governista che prova a spingere per continuare l'avventura di governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022)sarà il giorno della resa dei conti in Parlamento: si deciderà il futuro dell'esecutivo Draghi. Nuovo possibile spaccatura all'interno del M5S con l'ala governista che prova a spingere per continuare l'avventura di. L'articolo .

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - DanielaZini1 : RT @LaStampa: Crisi di governo, sindaco Sala: “La classe politica si faccia un esame di coscienza, ci meritiamo Draghi e Mattarella?” https… - puscascapo : @MarcoRivax @elio_vito @HuffPostItalia Allora perché ad ogni crisi di governo non cadono tutti i sindaci d'Italia?… -