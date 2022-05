Sollevamento pesi, Giulia Imperio è troppo forte! Campionessa d’Europa nella -49 kg, l’azzurra si consacra! (Di sabato 28 maggio 2022) Giulia Imperio si consacra definitivamente a livello senior ed è la nuova Campionessa d’Europa di Sollevamento pesi nella categoria -49 kg. La ventenne di Grottaglie, reduce dal successo nell’ultima rassegna continentale juniores, si è imposta quest’oggi anche tra le grandi in quel di Tirana rispettando il pronostico della vigilia e portando a casa una preziosissima medaglia d’oro con 171 kg di totale. Battute l’ucraina Anhelina Lomachynska, argento con 167 kg, e la spagnola Maria Gimenez Guervos Perez, bronzo con 163. Imperio entra in gara sbagliando il primo tentativo a quota 79 kg, misura che riesce poi a sollevare regolarmente alla seconda prova. Nel frattempo Lomachynska completa tre alzate valide e si porta in vantaggio di una lunghezza con 80 ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022)si consacra definitivamente a livello senior ed è la nuovadicategoria -49 kg. La ventenne di Grottaglie, reduce dal successo nell’ultima rassegna continentale juniores, si è imposta quest’oggi anche tra le grandi in quel di Tirana rispettando il pronostico della vigilia e portando a casa una preziosissima medaglia d’oro con 171 kg di totale. Battute l’ucraina Anhelina Lomachynska, argento con 167 kg, e la spagnola Maria Gimenez Guervos Perez, bronzo con 163.entra in gara sbagliando il primo tentativo a quota 79 kg, misura che riesce poi a sollevare regolarmente alla seconda prova. Nel frattempo Lomachynska completa tre alzate valide e si porta in vantaggio di una lunghezza con 80 ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: ORO IMPERIO NEL TOTALE E NELLO SLANCIO, argento nello strappo. Azzurra favolosa a Tirana!!!!! OA Sport Sollevamento pesi, Giulia Imperio è troppo forte! Campionessa d’Europa nella -49 kg, l’azzurra si consacra! Giulia Imperio si consacra definitivamente a livello senior ed è la nuova Campionessa d'Europa di sollevamento pesi nella categoria -49 kg. La ventenne di Grottaglie, reduce dal successo nell'ultima r ... LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Giulia Imperio campionessa d’Europa! Assolo azzurro a Tirana! CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA DIRETTA LIVE 22:02 Termina qui la nostra DIRETTA live, grazie mille a tutti per averci seguito. Una buona serata da una Tirana sempre più azzurra dopo il successo della Ro ... Giulia Imperio si consacra definitivamente a livello senior ed è la nuova Campionessa d'Europa di sollevamento pesi nella categoria -49 kg. La ventenne di Grottaglie, reduce dal successo nell'ultima r ...CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA DIRETTA LIVE 22:02 Termina qui la nostra DIRETTA live, grazie mille a tutti per averci seguito. Una buona serata da una Tirana sempre più azzurra dopo il successo della Ro ...