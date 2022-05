Patente per lo smartphone contro il cyberbullismo. Ecco come funziona e chi l'ha già ottenuta (Di sabato 28 maggio 2022) POLVERIGI - Patente per lo smartphone contro il cyberbullismo nelle Marche . Nell'ambito delle azioni di prevenzione del cyberbullismo e di educazione digitale si è svolta infatti a Polverigi la ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 28 maggio 2022) POLVERIGI -per loilnelle Marche . Nell'ambito delle azioni di prevenzione dele di educazione digitale si è svolta infatti a Polverigi la ...

Advertising

Massxmo : RT @Adriano72197026: Ai sierati va ritirata la patente sono bombe ?? ad orologeria per se e gli altri ???????? - g0thyuno : odio le cose teoriche infatti studiare per la patente fa schifo io voglio fare pratica - Lorenzxo2 : RT @Adriano72197026: Ai sierati va ritirata la patente sono bombe ?? ad orologeria per se e gli altri ???????? - elimir73 : RT @gondra_one: mio nonno non aveva la patente. la domenica pomeriggio, tassativamente in giacca cravatta e Borsalino, saliva sul motorino… - ValeDomenici : RT @gondra_one: mio nonno non aveva la patente. la domenica pomeriggio, tassativamente in giacca cravatta e Borsalino, saliva sul motorino… -