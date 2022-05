Hellas Verona, deciso il futuro di Tudor: c’è il comunicato ufficiale! (Di sabato 28 maggio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Hellas Verona ha comunicato la decisione di terminare consensualmente il rapporto lavorativo e professionale con l’allenatore Igor Tudor. L’allenatore croato ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta, sicuramente non facile: “Decisione difficile, perché nel Verona ho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio e di creare una redditizia sintonia con il Club, grazie alla quale abbiamo ottenuto risultati straordinari. Ci ho riflettuto a lungo, confrontandomi con il Presidente, di cui ho apprezzato schiettezza e trasparenza nell’espormi i programmi per la prossima stagione, ma entrambi abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, l’hala decisione di terminare consensualmente il rapporto lavorativo e professionale con l’allenatore Igor. L’allenatore croato ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta, sicuramente non facile: “Decisione difficile, perché nelho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio e di creare una redditizia sintonia con il Club, grazie alla quale abbiamo ottenuto risultati straordinari. Ci ho riflettuto a lungo, confrontandomi con il Presidente, di cui ho apprezzato schiettezza e trasparenza nell’espormi i programmi per la prossima stagione, ma entrambi abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per ...

