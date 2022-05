Covid, le ultime news. Il bollettino: 19.666 casi e 105 morti. Tasso di positività al 9,9% (Di sabato 28 maggio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-178) e le terapie intensive (-7). Agli esami di terza media e di maturità "potrebbe essere abolito l'obbligo della mascherina", dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, "il 15 giugno potrà essere la data nella quale cadranno le ultime restrizioni". Il ministro della Salute Roberto Speranza: "I dati sono sicuramente migliorati, ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili" Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 maggio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-178) e le terapie intensive (-7). Agli esami di terza media e di maturità "potrebbe essere abolito l'obbligo della mascherina", dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, "il 15 giugno potrà essere la data nella quale cadranno lerestrizioni". Il ministro della Salute Roberto Speranza: "I dati sono sicuramente migliorati, ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili"

