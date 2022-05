Top Gun: Maverick conquista il box office internazionale (Di venerdì 27 maggio 2022) Il film Top Gun: Maverick ha debuttato in circa 24.000 sale dominando il box office internazionale superando quota 30 milioni di dollari. Top Gun: Maverick sta registrando record di incassi al box office internazionale con oltre 33 milioni di dollari. Il film con star Tom Cruise ha debuttato in 62 mercati, con una distribuzione in circa 24.000 schermi. L'atteso progetto ideato come sequel del cult degli anni '80 potrebbe persino arrivare a registrare un primo weekend superando quota 80 milioni di dollari. In Francia Top Gun: Maverick ha incassato mercoledì 1.8 milioni di dollari, diventando il miglior risultato ottenuto nel giorno di apertura da un progetto live-action della Paramount e per un lungometraggio con star Tom Cruise. Il totale raggiunto dal film … Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Il film Top Gun:ha debuttato in circa 24.000 sale dominando il boxsuperando quota 30 milioni di dollari. Top Gun:sta registrando record di incassi al boxcon oltre 33 milioni di dollari. Il film con star Tom Cruise ha debuttato in 62 mercati, con una distribuzione in circa 24.000 schermi. L'atteso progetto ideato come sequel del cult degli anni '80 potrebbe persino arrivare a registrare un primo weekend superando quota 80 milioni di dollari. In Francia Top Gun:ha incassato mercoledì 1.8 milioni di dollari, diventando il miglior risultato ottenuto nel giorno di apertura da un progetto live-action della Paramount e per un lungometraggio con star Tom Cruise. Il totale raggiunto dal film …

