La scomparsa di De Mita, la commozione di Mastella: "Il primo ricordo? Gli scrissi una lettera… " (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti"Ero giovane, negli anni '60. Animavo un gruppo di ragazzi cattolici al di fuori della Dc qui a Benevento: ci dedicavamo alle letture conciliari. Gli scrissi una lettera, gli chiesi di incontrarci, avevamo interesse a connettere un filo di dialogo tra il nostro spirito giovanile e quello ispirato all'impegno politico. Venne a Benevento, e da allora abbiamo percorso un lunghissimo tratto di strada assieme". E' il primo ricordo di Ciriaco De Mita che Clemente Mastella ha raccontato al Corriere della Sera, in una intervista ad Angelo Agrippa, appena saputa la notizia della morte dell'ex premier Dc. Per anni, come noto, l'oggi sindaco di Benevento è stato delfino del politico di Nusco. Col trascorrere del tempo, poi, i rapporti si sono raffreddati. "Ma ora mi va di ricordare i ...

FerdiGiugliano : 'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita. P… - irpiniatimes1 : De Mita, Vassiliadis (Ugl): 'Profondamente addolorati per la sua scomparsa' - anteprima24 : ** La scomparsa di De Mita, la commozione di #Mastella: 'Il primo ricordo? Gli scrissi una lettera... ' **… - AnCapone23 : RT @FerdiGiugliano: 'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita. Presi… - GiuseppeCima : RT @FerdiGiugliano: 'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita. Presi… -