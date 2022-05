Barbano: la vittoria della Roma è un esempio di quanto, nel calcio, piedi e testa contino allo stesso modo (Di giovedì 26 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano commenta la vittoria della Roma nella finale di Conference League contro il Feyenoord. Una vittoria resa ancora più importante perché mostra un “carattere straordinario” della Roma di José Mourinho, “che il calcio di club sembra aver dimenticato”. Tutto merito dell’allenatore, “il più grande motivatore sportivo che si conosca”. La capacità di tenuta della squadra non è stata data tanto dalla condizione atletica, ma dalla “febbre di vittoria con cui il tecnico portoghese ha contagiato il gruppo”. Non è opera di top player, ma “di onesti comprimari e giovani talenti a cui lo Special, alzando di giorno in giorno l’asticella della qualità, consegna un copione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport, Alessandrocommenta lanella finale di Conference League contro il Feyenoord. Unaresa ancora più importante perché mostra un “carattere straordinario”di José Mourinho, “che ildi club sembra aver dimenticato”. Tutto merito dell’allenatore, “il più grande motivatore sportivo che si conosca”. La capacità di tenutasquadra non è stata data tanto dalla condizione atletica, ma dalla “febbre dicon cui il tecnico portoghese ha contagiato il gruppo”. Non è opera di top player, ma “di onesti comprimari e giovani talenti a cui lo Special, alzando di giorno in giorno l’asticellaqualità, consegna un copione ...

