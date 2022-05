Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 maggio 2022: la sfilata, le ultime news su Riccardo e Ida (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio (o meglio fuori) Riccardo e Ida, con i loro continui battibecchi e fraintendimenti, e dopo le esterne di Luca Salatino, che è ormai a un passo dalla scelta, oggi torna l’appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Ma l’attenzione su chi sarà rivolta? Si tornerà a parlare degli over? La sfilata degli Uomini a Uomini e Donne Oggi, molto probabilmente, la puntata si aprirà con l’amatissima sfilata. Questa volta sulla passerella, un po’ come dei veri modelli, saliranno gli Uomini del trono Over. Non mancheranno le risate, le polemiche e le provocazioni, soprattutto di Riccardo che, stando alle anticipazioni, si avvicinerà a Ida, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio (o meglio fuori)e Ida, con i loro continui battibecchi e fraintendimenti, e dopo le esterne di Luca Salatino, che è ormai a un passo dalla scelta, oggi torna l’appuntamento pomeridiano di Canale 5 con. Ma l’attenzione su chi sarà rivolta? Si tornerà a parlare degli over? LadegliOggi, molto probabilmente, lasi aprirà con l’amatissima. Questa volta sulla passerella, un po’ come dei veri modelli, saliranno glidel trono Over. Non mancheranno le risate, le polemiche e le provocazioni, soprattutto diche, stando alle, si avvicinerà a Ida, le ...

Advertising

matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - fleinaudi : Oggi, a casa dei liberali, la Prima Viceministra degli Esteri Ucraina con delega all'integrazione europea… - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 maggio 2022: la sfilata, le ultime news su Riccardo e Ida #uominiedonne… - sheisnenerenea : RT @crisonvenus: Gli uomini indignati sotto questo tweet ( sarcastico ) in cui li si ripaga con la stessa moneta. ' C'è un video dove si ve… -