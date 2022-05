Il caso delle molestie a Blanco è il trionfo del nuovo bigottismo (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è una mano amica sul membro di Blanco, e la Generazione Z si svela. Potendo scegliere se immedesimarsi nella mano o nell’asta, i giovanissimi scelgono il partito dell’asta, dando per certo che questa – nell’esser toccata – si sia risentita. Sabato scorso, sul palco milanese del concerto di Radio Italia, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo si esibisce in “Notti in bianco”. Una fan va in estasi e gli palpeggia il monumento. Un’altra la filma, trasmette su TikTok, e non si capisce più se la performance vera sia la canzoncina del diciannovenne prodigio o l’eroica zampa della ragazza. Giulia Bongiorno tuona: “E' violenza sessuale”. Sarà. Prendiamoci il tempo di interpretare. Ma fra interpretazioni e fatti, emerge un fatto. Comprovato dalla mano amica. Il tema è questo: oggi i figli sono più bizzochi dei padri. In passato già Damiano dei Maneskin, guru del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è una mano amica sul membro di, e la Generazione Z si svela. Potendo scegliere se immedesimarsi nella mano o nell’asta, i giovanissimi scelgono il partito dell’asta, dando per certo che questa – nell’esser toccata – si sia risentita. Sabato scorso, sul palco milanese del concerto di Radio Italia, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo si esibisce in “Notti in bianco”. Una fan va in estasi e gli palpeggia il monumento. Un’altra la filma, trasmette su TikTok, e non si capisce più se la performance vera sia la canzoncina del diciannovenne prodigio o l’eroica zampa della ragazza. Giulia Bongiorno tuona: “E' violenza sessuale”. Sarà. Prendiamoci il tempo di interpretare. Ma fra interpretazioni e fatti, emerge un fatto. Comprovato dalla mano amica. Il tema è questo: oggi i figli sono più bizzochi dei padri. In passato già Damiano dei Maneskin, guru del ...

