Lo stipendio di luglio | Bonus 200 euro  e rimborsi del 730 per chi si affretta

(Di martedì 24 maggio 2022) Dal 23 maggio è disponibile il modello 730 precompilato: le proroghe per la cessione deicasa hanno ristretto al finestra temporale in cui inoltrare la dichiarazione dei redditi. Per avere il rimborso Irpef già aoccorre fare in fretta

A tal proposito, per i lavoratori dipendenti, il bonus 200 euro sarà riconosciuto in automatico in busta paga,di2022; per i pensionati, è corrisposto d'ufficio con la mensilità di ...A tal proposito, per i lavoratori dipendenti, il bonus 200 euro sarà riconosciuto in automatico in busta paga,di2022 ; per i pensionati, è corrisposto d'ufficio con la mensilità di ...Le proroghe per la cessione dei bonus casa hanno ristretto al finestra temporale in cui inoltrare la dichiarazione dei redditi. Per avere il rimborso Irpef già a luglio occorre fare in fretta ...Alcune categorie di beneficiari riceveranno per prima il bonus 200 euro rispetto ad altri. Ecco il calendario degli accrediti ...