Russi intensificano attacchi nel Donbass Premier polacco a Kiev

(Di domenica 22 maggio 2022) I negoziatorismentiscono di aver aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra i combattenti del battaglione Azov e l’oligarca filorusso Medvedchuk. Arrivato in Ucraina il presidenteDuda: interverrà al Parlamento. Draghi chiama il presidente ucraino e «assicura il costante sostegno dell’Italia anche per approvare del sesto pacchetto di sanzioni allaa, sbloccare i porti e per l’ingresso diin Ue». Zelensky lo ringrazia

Sii combattimenti nel Sud - Est dell'Ucraina, in particolare a Severodonetsk, città in ... mentre proseguono i bombardamenti, che finora avrebbero ucciso 12 persone e ferite 40. I ...Sii combattimenti nel Sud - Est dell'Ucraina, in particolare a Severodonetsk, città in ... mentre proseguono i bombardamenti, che finora avrebbero ucciso 12 persone e ferite 40. I ... Zelensky sente Draghi: grazie del sostegno per l’ingresso nella Ue Si intensificano i colloqui tra la Russia e l’Ucraina. Mosca sta infatti studiando la possibilità di scambiare l’oligarca ucraino ...La Russia creerà nuove basi militari in risposta all'allargamento della Nato. Lo ha detto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu. Il Ministro ha evidenziato un aumento delle minacce militari vic ...