Milan, è delirio nello spogliatoio: festa incontenibile (Di domenica 22 maggio 2022) Le immagini di gioia dei calciatori del Milan nello spogliatoio del Mapei Stadium al termine della vittoria per 3 - 0 che ha regalato al club rossonero il diciannovesimo scudetto della storia. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Le immagini di gioia dei calciatori deldel Mapei Stadium al termine della vittoria per 3 - 0 che ha regalato al club rossonero il diciannovesimo scudetto della storia.

TuttoMercatoWeb : ?? Fuochi d'artificio su #PiazzaDuomo: la marea rossonera in delirio per lo #Scudetto19 del #Milan ??… - Gazzetta_it : Cori per tutti (anche Kessie) e tifosi in campo: è delirio rossonero. Domani la sfilata in bus #Milan - ZonaBianconeri : RT @davideserusi: Bisogna ammettere che i tifosi del #Milan si stanno godendo lo #Scudetto. In 9 anni di #Juve non abbiamo mai visto scene… - davideserusi : Bisogna ammettere che i tifosi del #Milan si stanno godendo lo #Scudetto. In 9 anni di #Juve non abbiamo mai visto… - iosonoMG : @alfredoferrante Sento suonare i clacson qui a Milano e mi piace non avere di queste ansie inutili. Non capirò mai… -