Giro d’Italia 2022, Carapaz: “La caduta mi ha spaventato, ma poi abbiamo controllato” (Di domenica 22 maggio 2022) “Sono caduto a inizio tappa ma non ci sono state conseguenze fortunatamente, ho solo dovuto cambiare bicicletta. Poi la frazione è andata tranquillamente, lo scenario di gara era buono. Inizialmente è stata una corsa dura, dopo abbiamo avuto tutto sotto controllo”. Queste le parole della maglia rosa Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) ai microfoni della Rai dopo la conclusione della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Rivarolo Canavese-Cogne di 178 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “Sono caduto a inizio tappa ma non ci sono state conseguenze fortunatamente, ho solo dovuto cambiare bicicletta. Poi la frazione è andata tranquillamente, lo scenario di gara era buono. Inizialmente è stata una corsa dura, dopoavuto tutto sotto controllo”. Queste le parole della maglia rosa Richard(INEOS-Grenadiers) ai microfoni della Rai dopo la conclusione della quindicesima tappa del, la Rivarolo Canavese-Cogne di 178 chilometri. SportFace.

