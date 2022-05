Federica Pellegrini | chi è il fidanzato Matteo Giunta e cugino dell’ex Filippo | “È stato il destino”

(Di domenica 22 maggio 2022)ormai fanno coppia fissa e non si nascondono più. Dopo che la Divina ha ammesso in diretta tv mondiale (al termine della sua quinta Olimpiade) di essere davvero fidanzata con il suo allenatore, eccoli che hanno deciso di puntare anche sugli eventi mondani. Per entrare prepotentemente dalla porta principale nel mondo dello showbiz. Eccoli allora, felici e sorridenti, all’evento super glam. “Èun grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro” ha detto lei per la prima volta davanti a un pubblico sterminato; “È tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella” le parole di lui affidate a un post social ...

A Domenica in si parlerà poi di sport (e non solo) con, mentre per tornare alla musica, in studio ci sarà il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2022 Luigi Strangis .Infine, dopo aver parlato di musica e di attualità si parlerà anche di sport con, pronta a raccontarsi dopo il suo addio al nuoto ed in vista delle nozze con Matteo Giunta. Il tradimento di Federica Pellegrini, il fidanzato l'ha scoperta così Federica Pellegrini non è figlia unica ma ha un fratello minore e con lui ha un rapporto molto speciale: l'avete mai vistoNuovo appuntamento con Domenica In oggi, 22 maggio. Su Rai 1, torna Mara Venier con tutti i suoi ospiti, per una puntata ricca di contenuti e di ...