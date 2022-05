Zelensky: “Russia usa armi laser? E’ prova fallimento” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vediamo che nel terzo mese di guerra su vasta scala, la Russia sta cercando di trovare la sua ‘arma meravigliosa’: tutto questo mostra chiaramente il completo fallimento dell’invasione”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso notturno nel quale ha commentato l’utilizzo di armi laser in Ucraina, confermato dalle autorità russe. Mosca ha “paura di ammettere che sono stati commessi errori catastrofici ai più alti livelli militari e politici”, ha proseguito Zelensky. Nei giorni scorsi il vice primo ministro russo, Yury Borisov, ha confermato che “i primi prototipi” di armi laser, che causano “la distruzione fisica del bersaglio”, sono già “utilizzati” in Ucraina. L’arma si chiama ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vediamo che nel terzo mese di guerra su vasta scala, lasta cercando di trovare la sua ‘arma meravigliosa’: tutto questo mostra chiaramente il completodell’invasione”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto discorso notturno nel quale ha commentato l’utilizzo diin Ucraina, confermato dalle autorità russe. Mosca ha “paura di ammettere che sono stati commessi errori catastrofici ai più alti livelli militari e politici”, ha proseguito. Nei giorni scorsi il vice primo ministro russo, Yury Borisov, ha confermato che “i primi prototipi” di, che causano “la distruzione fisica del bersaglio”, sono già “utilizzati” in Ucraina. L’arma si chiama ...

