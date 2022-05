Vaiolo delle scimmie, il primo caso in Italia: ecco i sintomi (Di giovedì 19 maggio 2022) Individuata la prima infezione da Vaiolo delle scimmie (monkeypox, MPV) in Italia. Colpito un giovane tornato dalle Canarie, ora ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma. Dopo i casi nel Regno Unito, in Spagna e in Portogallo, oggi arrivano le prime segnalazioni dagli Usa. Accertato un contagio anche in Svezia. L’Iss ha costituito una task force composta da esperti del settore “e ha contattato le reti sentinella dei centri per le infezioni sessualmente trasmesse al fine di monitorare continuamente la situazione nazionale”, si legge in una nota dell’Istituto superiore di Sanità. “Si tratta di un giovane adulto tornato dalle isole Canarie che si era presentato al Policlinico Umberto primo. Il quadro clinico è risultato caratteristico e il virus è stato rapidamente identificato con tecniche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Individuata la prima infezione da(monkeypox, MPV) in. Colpito un giovane tornato dalle Canarie, ora ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma. Dopo i casi nel Regno Unito, in Spagna e in Portogallo, oggi arrivano le prime segnalazioni dagli Usa. Accertato un contagio anche in Svezia. L’Iss ha costituito una task force composta da esperti del settore “e ha contattato le reti sentinella dei centri per le infezioni sessualmente trasmesse al fine di monitorare continuamente la situazione nazionale”, si legge in una nota dell’Istituto superiore di Sanità. “Si tratta di un giovane adulto tornato dalle isole Canarie che si era presentato al Policlinico Umberto. Il quadro clinico è risultato caratteristico e il virus è stato rapidamente identificato con tecniche ...

