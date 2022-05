Ultime Notizie – Calenda: “Governo rischio per M5S? Ho rinunciato a capirli” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Governo, e gli obiettivi del Pnrr conseguentemente, sono a rischio? “Io il pensiero dei 5 stelle, se possiamo considerarlo pensiero, ho rinunciato a capirlo da tantissimo tempo”. Così Carlo Calenda, europarlamentare e leader di Azione, intervenendo alla giornata dedicata al ‘Pnrr: priorità e futuro dell’Italia’ all’Adnkronos. “Abbiamo la fortuna di avere la persona, insieme a Macron, più autorevole alla guida del Governo… C’è grande fiducia in Europa nella capacità di Draghi di portare avanti il Pnrr. Meno fiducia c’è nella capacità di far funzionare la Pa in modo da riuscire a spendere questi soldi”, ha continuato il leader di Azione. Sul fronte energia, “ieri in Europa è stato approvato il RePowerEu: non si tratta di nuovi fondi, ma di utilizzare quelli” del Next Generatione Eu “che alcuni Paesi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Il, e gli obiettivi del Pnrr conseguentemente, sono a? “Io il pensiero dei 5 stelle, se possiamo considerarlo pensiero, hoa capirlo da tantissimo tempo”. Così Carlo, europarlamentare e leader di Azione, intervenendo alla giornata dedicata al ‘Pnrr: priorità e futuro dell’Italia’ all’Adnkronos. “Abbiamo la fortuna di avere la persona, insieme a Macron, più autorevole alla guida del… C’è grande fiducia in Europa nella capacità di Draghi di portare avanti il Pnrr. Meno fiducia c’è nella capacità di far funzionare la Pa in modo da riuscire a spendere questi soldi”, ha continuato il leader di Azione. Sul fronte energia, “ieri in Europa è stato approvato il RePowerEu: non si tratta di nuovi fondi, ma di utilizzare quelli” del Next Generatione Eu “che alcuni Paesi ...

