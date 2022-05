Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: risultati e classifiche (Di giovedì 19 maggio 2022) I risultati e le classifiche dei Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio, in programma sul ghiaccio dell’Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, dal 13 al 29 maggio. Saranno 16 le squadre partecipanti, divise in due gruppi: l’Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Germania, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Kazakistan e Francia, mentre nel Gruppo B ci sono Finlandia, USA, Repubblica Ceca, Svezia, Lettonia, Norvegia, Gran Bretagna e Austria. LE classifiche Gruppo A Svizzera 12 (4V 0S) Canada 9 (3V 0S) Danimarca 6 (2V 1S) Germania 6 (2V 1S) Francia 4 (2V 2S) Slovacchia 3 (1V 2S)Italia 1 (0V 4S) Kazakistan 0 (0V 3S) Gruppo B Svezia 11 (4V 0S) Finlandia 10 (3V 1S) USA 8 (3V 1S) Norvegia 5 (2V 2S) Repubblica Ceca 4 ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ie ledeidisu, in programma suldell’Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, dal 13 al 29 maggio. Saranno 16 le squadre partecipanti, divise in due gruppi: l’Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Germania, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Kazakistan e Francia, mentre nel Gruppo B ci sono Finlandia, USA, Repubblica Ceca, Svezia, Lettonia, Norvegia, Gran Bretagna e Austria. LEGruppo A Svizzera 12 (4V 0S) Canada 9 (3V 0S) Danimarca 6 (2V 1S) Germania 6 (2V 1S) Francia 4 (2V 2S) Slovacchia 3 (1V 2S)Italia 1 (0V 4S) Kazakistan 0 (0V 3S) Gruppo B Svezia 11 (4V 0S) Finlandia 10 (3V 1S) USA 8 (3V 1S) Norvegia 5 (2V 2S) Repubblica Ceca 4 ...

