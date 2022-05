Energia: RePowerEU non cambia Pnrr, Italia potrà accedere a fondi non richiesti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Piano RePowerEU adottato oggi dalla Comissione Ue, insieme a misure d'emergenza per il mercato dell'Energia, "non comporta automaticamente cambiamenti né per i progetti né per i finanziamenti del Pnrr". Lo puntualizzano fonti di governo. Il piano, che ha l'obiettivo di rispondere agli effetti della guerra in Ucraina e alla richiesta di proposte del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2022, "è uno sviluppo positivo che metterà a disposizione dei Paesi ulteriori risorse per la transizione energetica, oltre a quelli già previsti dall'Unione europea. Non vi sono al momento finanziamenti aggiuntivi. La parte più importante riguarda la possibilità di nuovi investimenti e riforme nei Pnrr, dando la possibilità a chi non l'ha ancora fatto di richiedere i 225 miliardi di prestiti a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Pianoadottato oggi dalla Comissione Ue, insieme a misure d'emergenza per il mercato dell', "non comporta automaticamentementi né per i progetti né per i finanziamenti del". Lo puntualizzano fonti di governo. Il piano, che ha l'obiettivo di rispondere agli effetti della guerra in Ucraina e alla richiesta di proposte del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2022, "è uno sviluppo positivo che metterà a disposizione dei Paesi ulteriori risorse per la transizione energetica, oltre a quelli già previsti dall'Unione europea. Non vi sono al momento finanziamenti aggiuntivi. La parte più importante riguarda la possibilità di nuovi investimenti e riforme nei, dando la possibilità a chi non l'ha ancora fatto di richiedere i 225 miliardi di prestiti a ...

