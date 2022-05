(Di martedì 17 maggio 2022) PIACENZA – “Giovedì il presidente del consiglio verrà in aula, parlerà e ci sarà un dibattito, ma io credo che quello cheha detto e fatto a Washington parlando a nome dell’Italia e dell’Europa, abbiamolto lee reso tutti consapevoli del fatto che in questo momento dobbiamo essere uniti e dobbiamo condividere le scelte con il resto dell’Europa”. Così il segretario del Pd Enrico, a Piacenza, per sostenere la candidata sindaca del Pd Katia Tarasconi. “Perchè quello che facciamo con i nostri partner europei – ha proseguito– ha una sua efficacia, mentre se ci mettiamo a fare scelte da soli, alla Orban, sbagliamo. L’Italia non è l’Ungheria di Orban, è un Paese che agisce assieme ai suoi alleati”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - EnricoLetta : Promessa irrealistica a ????di adesione immediata all’UE porterà frustrazione. Li spingerà a rivolgersi sempre più ve… - Corriere : Letta: «L’Ucraina è Europa: tocca a noi costringere Mosca alla pace» - Lopinionista : Ucraina: Letta, 'Le parole di Draghi in Usa hanno avvicinato le posizioni' - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #partitodemocratico Il segretario Dem considera strategica per una vittoria alle politiche del 2023 la costruzione di… -

... Conte chiede consigli a Orsini sulla guerra in: "Mi piace il suo pensiero laterale" Nel Pd pressing super scaricare il M5S: "La pazienza è finita" Di Maio: "Petrocelli si dimetta". ......insistere sul fatto che i dem non temono un eventuale voto in Aula sulle faccende riguardanti la crisi, significa disinnescare la narrativa contiana di queste settimane. Quando poidirà ...L’Urss galoppava verso la sua dissoluzione, quel 31 gennaio del 1990, quando in piazza Puskin a Mosca arrivarono gli americani. Sotto forma di un hamburger che aveva il sapore della fine di ...Uno dei membri della Kalush Orchestra che ha vinto l'Eurovision 2022 è pronto a tornare in Ucraina per unirsi all'esercito del suo paese.