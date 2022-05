Scandali | faide e correnti Perché l' Anm difende solo privilegi corporativi

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 maggio 2022) Il protagonismo della magistratura è da trent'anni il convitato di pietra nondelle dinamiche politiche, ma degli stessi equilibri istituzionali, e l'uso disinvolto dell'obbligatorietà dell'azione penale ha troppo spesso violato la cultura dello stato di diritto, tanto che in più occasioni gli ultimi presidenti della Repubblica hanno dovuto esortare il mondo togato a "non sottrarsi ad una seria riflessione critica su sé stessa, a non cedere a esposizioni mediatiche o a sentirsi investita di missioni improprie che possono mettere in discussione l'imparzialità dell'ordine giudiziario” (Napolitano); e, all'indomani dello scandalo Palamara, a scongiurare “conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l'autorevolezza della magistratura; la cui credibilità è indispensabile al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica” (Mattarella). Autorevolissimi ...