Covid oggi Toscana, 573 contagi: bollettino 16 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 573 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 maggio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 573 su 4.466 test di cui 1.082 tamponi molecolari e 3.384 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (60,1% sulle prime diagnosi)", si legge nel post pubblicato su Telegram.

