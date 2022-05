A Castel San Giorgio da settembre l’Osservatorio Regionale sulle Povertà ed uno sportello del Banco Farmaceutico (Di sabato 14 maggio 2022) Castel San Giorgio punto di riferimento nel panorama Regionale delle politiche sociali e dei servizi volti alle persone più fragili. In alcuni locali situati al primo piano del palazzo settecentesco appartenuto alla famiglia Calvanese, grazie al protocollo d’intesa tra Comune e Banco Alimentare Campania Onlus, nascerà l’Osservatorio Regionale sulle Povertà. L’organismo si occuperà di rilevare ogni forma di bisogno e di raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà generali su tutto il territorio Regionale. l’Osservatorio si occuperà anche della mappatura dei servizi, raccogliendo e aggiornando informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio,in rete con gli enti, le ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022)Sanpunto di riferimento nel panoramadelle politiche sociali e dei servizi volti alle persone più fragili. In alcuni locali situati al primo piano del palazzo settecentesco appartenuto alla famiglia Calvanese, grazie al protocollo d’intesa tra Comune eAlimentare Campania Onlus, nascerà. L’organismo si occuperà di rilevare ogni forma di bisogno e di raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà generali su tutto il territoriosi occuperà anche della mappatura dei servizi, raccogliendo e aggiornando informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio,in rete con gli enti, le ...

