Amici21, Roberto Saviano incontra gli allievi della scuola: "bisogna scegliere da che parte stare"

Roberto Saviano visita la scuola di Amici e si confronta con gli allievi su tematiche importanti. Ospite ad Amici21, Roberto Saviano affronta tematiche importanti con gli allievi di Maria De Filippi. Lo scrittore ha presentato il suo ultimo libro "Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo" e ogni allievo ne aveva una copia.

Roberto ha prima voluto conoscere i ragazzi per capire da dove vengono e dove sono nati. Poi, proprio sul coraggio, ha fatto un discorso molto ampio. Ho scritto questo romanzo perché anche persone della vostra età possano essere sempre attente a non farsi manipolare e a prendere una decisione. Non bisogna mai raccontarsi una verità di comodo per stare

