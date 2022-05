Regione Liguria: firmato il nuovo patto per il lavoro nel settore turistico con sindacati e categorie, al via bonus assunzionali per ... (Di venerdì 6 maggio 2022) firmato oggi il patto del lavoro nel settore del Turismo, l'accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022)oggi ildelneldel Turismo, l'accordo tradatoriali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese delper il ...

Regione Liguria: firmato il nuovo patto per il lavoro nel settore turistico con sindacati e categorie, al via bonus assunzionali per ...

Firmato oggi il Patto del lavoro nel settore del Turismo, l'accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2022. La misura, arrivata alla quinta edizione e finanziata attraverso il ...

Promozione brand Liguria: fondi destinati a Samp e Spezia. Genoa escluso

Promozione brand Liguria: la Regione ha dato il via libera ai fondi da destinare a Sampdoria e Spezia. Escluso il Genoa. La Regione ha dato il via libera ai fondi da destinare a Sampdoria e Spezia per la promozione del ...

giunta - La seduta della Giunta del 6 maggio 2022