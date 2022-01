Arrestato lo stalker della Raducanu, si era introdotto tre volte in casa sua (Di sabato 29 gennaio 2022) La polizia inglese ha Arrestato lo stalker di Emma Raducanu, Amrit Magar, un 35enne che si era introdotto tre volte in casa della tennista perché perdutamente innamorato di lei. L’uomo, sposato e disoccupato, è entrato tre volte nella sua abitazione. La prima volta le ha lasciato un biglietto su cui era scritto che la Raducanu meritava di essere amata. La seconda volta le aveva lasciato una mappa su cui era raffigurata tutta la strada percorsa per arrivare fino a lì. Durante la terza, infine, aveva rubato una scarpa trovata fuori la porta, pensando appartenesse alla tennista. In realtà la scarpa era del padre di Emma, Ian che, grazie alla visione dei filmati girati dalle telecamere di sorveglianza, ha riconosciuto l’uomo e lo ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) La polizia inglese halodi Emma, Amrit Magar, un 35enne che si eratreintennista perché perdutamente innamorato di lei. L’uomo, sposato e disoccupato, è entrato trenella sua abitazione. La prima volta le ha lasciato un biglietto su cui era scritto che lameritava di essere amata. La seconda volta le aveva lasciato una mappa su cui era raffigurata tutta la strada percorsa per arrivare fino a lì. Durante la terza, infine, aveva rubato una scarpa trovata fuori la porta, pensando appartenesse alla tennista. In realtà la scarpa era del padre di Emma, Ian che, grazie alla visione dei filmati girati dalle telecamere di sorveglianza, ha riconosciuto l’uomo e lo ha ...

