Scherma: sono quindici le azzurre impegnate tra Plovdiv ed il Grand Prix di Doha (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Plovdiv si è aperta nella giornata di oggi la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di sciabola femminile. sono andati in scena la fase a gironi ed i turni preliminari della gara individuale. L’Italia ha qualificato al tabellone principale sei azzurre: due di loro, Rossella Gregorio e Martina Criscio, erano già ammesse di diritto per ranking. sono state raggiunte anche da Michela Battiston, Chiara Mormile, Claudia Rotili ed Eloisa Passaro. Chiara Mormile e Claudia Rotili hanno conquistato subito un posto nel tabellone da 64 di domani dopo la fase a gironi. Michela Battiston ha dovuto invece battere l’ucraina Yelyzaveta Melnychuk per 15-9. Eloisa Passaro, infine, ha dovuto avere la meglio 15-13 sulla rumena Maria Matei. Fuori nel tabellone dei 128 Benedetta Taricco e Lucia Stefanello. La prima sconfitta 15-9 ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Asi è aperta nella giornata di oggi la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di sciabola femminile.andati in scena la fase a gironi ed i turni preliminari della gara individuale. L’Italia ha qualificato al tabellone principale sei: due di loro, Rossella Gregorio e Martina Criscio, erano già ammesse di diritto per ranking.state raggiunte anche da Michela Battiston, Chiara Mormile, Claudia Rotili ed Eloisa Passaro. Chiara Mormile e Claudia Rotili hanno conquistato subito un posto nel tabellone da 64 di domani dopo la fase a gironi. Michela Battiston ha dovuto invece battere l’ucraina Yelyzaveta Melnychuk per 15-9. Eloisa Passaro, infine, ha dovuto avere la meglio 15-13 sulla rumena Maria Matei. Fuori nel tabellone dei 128 Benedetta Taricco e Lucia Stefanello. La prima sconfitta 15-9 ...

