Oroscopo di Paolo Fox 29 gennaio | sabato sarà il top per le storie d’amore

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ariete – il fine settimana che si avvicina potrebbe essere molto polemico per voi, e problematico con il partner. Periodo, invece, molto interessante per fare investimenti sul lavoro. Toro – oggi sono tanti i pianeti favorevoli, potrete ritornare ad amare meglio di prima. Belle notizie per tutti coloro che hanno delle attività in proprio da libero professionista. Gemelli – la mattinata è un po' sottotono, ma poi nel pomeriggio riuscite a recuperare tutto. Sul lavoro non mancheranno le buone idee per tentare di risolvere qualche problema passato. Cancro – situazione astrologica molto strana per questi ultimi giorni della settimana, prendete questi giorni con le pinze. Sul lavoro, molte cose si sistemeranno già a partire dalla metà di febbraio.