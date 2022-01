Denise Esposito | chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio? Età | figlio | lavoro | Uomini e Donne | foto incinta | Instagram

(Di venerdì 28 gennaio 2022)è ladi. La donna ha di recente reso il celeberrimo cantautore napoletano di nuovo papà (per la quinta volta!) e la loro storia, nonostante la grande differenza d’età, procede a gonfissime vele. Sono in molti a criticare questa unione, ma altrettanti fan si rallegrano del fatto che...

Anna Tatangelo si sposa Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: la rottura Anna Tatangelo: la vita privata Mentre Gigi D'Alessio ha avuto il suo quinto figlio insieme a, Anna Tatangelo sarebbe pronta a sposare Livio Cori, con cui l'amore è sbocciato in sala di registrazione. Anna Tatangelo si sposa Secondo indiscrezioni Anna Tatangelo sarebbe pronta a ...A distanza di poco meno di un anno dall'inizio della sua storia d'amore con, il cantante napoletano è diventato papà per la quinta volta. E non ha perso occasione di poter condividere ...Denise Esposito, 28 anni, è la giovane fidanzata di Gigi D’Alessio, che lo ha reso di nuovo padre del piccolo Francesco D’Alessio, nato ...Claudio e LDA sono i figli di Gigi D'Alessio, nati dal matrimonio, oggi finito, con Carmela Barbato: un rapporto speciale tra i due fratelli.