Cristiano Ronaldo contro Transfermarkt: “Ha mandato delle emoticon e poi ci ha bloccato” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una valutazione troppo bassa su Transfermarkt ha fatto infuriare Cristiano Ronaldo. La nota piattaforma del calcio mondiale aveva attribuito, secondo criteri legati anche all’età, al campione un valore di 80 milioni, inferiore a quella del compagno di squadra Dybala (92 milioni). Ai microfoni di The Athletic, il coordinatore del sito Christian Schwarz ha svelato un retroscena sulla reazione del portoghese: “Ha mandato un messaggio diretto ai nostri profili social che gli hanno spiegato come fosse, tra i giocatori della sua fascia d’età, quello con la valutazione di gran lunga superiore. C’era qualcosa come 30-50 milioni di sterline di differenza tra lui e il secondo miglior giocatore della sua fascia d’età, ma lui ha inviato delle faccine che ridono e infine ci ha bloccati”. Poi un chiarimento sui ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una valutazione troppo bassa suha fatto infuriare. La nota piattaforma del calcio mondiale aveva attribuito, secondo criteri legati anche all’età, al campione un valore di 80 milioni, inferiore a quella del compagno di squadra Dybala (92 milioni). Ai microfoni di The Athletic, il coordinatore del sito Christian Schwarz ha svelato un retroscena sulla reazione del portoghese: “Haun messaggio diretto ai nostri profili social che gli hanno spiegato come fosse, tra i giocatori della sua fascia d’età, quello con la valutazione di gran lunga superiore. C’era qualcosa come 30-50 milioni di sterline di differenza tra lui e il secondo miglior giocatore della sua fascia d’età, ma lui ha inviatofaccine che ridono e infine ci ha bloccati”. Poi un chiarimento sui ...

