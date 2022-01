Raff Law sarà ambassador di Brioni al fianco del papà Jude Law

(Di giovedì 27 gennaio 2022)Law e suosono stati scelti comedi, nota maison romana di abbigliamento maschile. I due saranno i nuovi volti della campagna Primavera/Estate 2022 della casa di moda, fondata nella Capitale nel 1945. La scelta è ricaduta sul noto attore e sul suo primogenito per via dello “stile personale molto forte e la naturale complicità che li contraddistingue“, ha dichiarato Mehdi Benabadji, amministratore delegato della maison, aggiungendo che “questa autenticità rende i Law una perfetta coppia per riflettere la visione moderna del menswear di, nella quale distinzioni di età e personalità sono superate dalla passione per una genuina qualità ed eleganza“. Vi raccomandiamo...Law: Iris e ...

... di cui qualche assaggio ci arriva in queste ore direttamente dagli account social del brand di moda e da quelli di(Jude non ha Instagram, purtroppo per i suoi tantissimi fan). Negli scatti ...Brad Pitt firma una capsule collection per Brioni X Leggi anche › Testimonial e campagne moda per l'Autunno Inverno 2021 - 2022 Jude eper Brioni Buon gusto, imprenditorialità ...scatti che sono spuntati in rete sul profilo Instagram di Brioni, Jude e Raff Law sono immortalati dal fotografo Craig McDean in una posa seducente con indosso due completi del brand. Raff Law e suo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Jude Law e il figlio Raff nuovi volti per la campagna Primavera/Estate 2022 di Brioni ...