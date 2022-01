“Per fortuna c’era lui…”. Cecilia Rodriguez, pericolo sventato grazie all’intervento di papà Gustavo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo scorso 23 dicembre Cecilia e Belen Rodriguez hanno aperto il loro ”Sisters market”, un temporary shop in cui hanno messo in vendita alcuni dei loro capi tra vestiti e accessori. L’iniziativa era stata proposta nel 2019 e visto il grande successo riscosso, a distanza di due anni, le sorelle Rodriguez hanno deciso di riproporla. L’idea di Sisters Market, un evento benefico, nato in collaborazione con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), in occasione del quale le due sorelle aprono le porte del loro guardaroba per una vendita speciale. Ovviamente parte del ricavato andrà in beneficenza. In vendita abiti, accessori e scarpe che provengono dagli armadi del clan Rodriguez. A pochi giorni dall’inaugurazione Cecilia Rodriguez aveva mostrato la merce in vendita e aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo scorso 23 dicembree Belenhanno aperto il loro ”Sisters market”, un temporary shop in cui hanno messo in vendita alcuni dei loro capi tra vestiti e accessori. L’iniziativa era stata proposta nel 2019 e visto il grande successo riscosso, a distanza di due anni, le sorellehanno deciso di riproporla. L’idea di Sisters Market, un evento benefico, nato in collaborazione con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), in occasione del quale le due sorelle aprono le porte del loro guardaroba per una vendita speciale. Ovviamente parte del ricavato andrà in beneficenza. In vendita abiti, accessori e scarpe che provengono dagli armadi del clan. A pochi giorni dall’inaugurazioneaveva mostrato la merce in vendita e aveva ...

Advertising

Tommasolabate : Nella vita non si può aver sostenuto che “abbiamo la Costituzione più bella del mondo” e dire oggi “oddio che spett… - EasyInve : Oggi il Corriere #Bergamo pubblica due conti dell'ospedale Papa Giovanni. Giusto curare tutti, però è anche giusto… - ItaliaViva : Uno dei motivi dietro il caro #bollette è anche il no ideologico a nuovi impianti. Per fortuna che abbiamo fatto il… - debo_words : RT @planctonboy: Per fortuna esistono i libri. Sarà banale ma... - Luigi1234568 : Per fortuna in due anni il virus si è indebolito tantissimo e le cure domiciliari funzionano,altrimenti con tutti q… -