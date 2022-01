(Di giovedì 27 gennaio 2022) Oramai è chiaro come in pole position nella corsa al premio di Mvp ci sia Nikola. Il record dei Nuggets (26 - 21) non sarà stellare ma quello che sta facendo il serbo in questa stagione, in un ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Jokic, numeri (pazzeschi) da Mvp: ecco perché si candida al bis #Nba - rprat75 : @LucaSaugo @NuggetsIta questo vuol dire il giusto. Se lo fai partire in quintetto quei numeri cambiano radicalmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Jokic numeri

La Gazzetta dello Sport

In pantofole ? Anche mercoledì al Barclays Center Nikola, praticamente in pantofole contro i rimaneggiatissimi Nets, ha fatto la differenza al di là deicomunque molto buoni (26 punti, ...12 DENVER NUGGETS Record: 22 - 20 Avanti piano, sempre tenuti a galla da Nikola, che continua ad essere straordinario sia comeche come impatto sul gioco. Nonostante gli infortuni, i ...Con una prestazione da gigante contro gli Orlando Magic, il big-man classe ’94 si prende la copertina della nottata NBA e un record mai fatto prima ...Dopo la bella vittoria contro Boston, Joel Embiid ha commentato lo stato dei Philadelphia 76ers, che molti vedono protagonisti del mercato per cedere Ben Simmons e non sprecare un anno del prime del c ...