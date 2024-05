Elezioni Castel Volturno | cinque donne e un consigliere comunale uscente per Anastasia Petrella

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 8 maggio 2024). Un gruppo sempre più forte, una squadra che punta a guidare il Municipio di. Un fiume in piena che non può assolutamente fermarsi:sta vivendo emozioni uniche in questa campagna elettorale con migliaia di persone che la stanno supportando durante tutti gli appuntamenti in giro per la città. Tra poche ore saranno ufficializzate anche le liste civiche e ci sono anche nuovi annunci di aspiranti consiglieri comunali. Scendono in campo Silvana Morrone, Roberta Azzarito, Giovanna Traetto, Angela Ninno, Carlo Natale e Martina D’Arienzo. Silvana Morrone è una ragazza carismatica e fortemente convinta cheha bisogno di una svolta, di un cambiamento concreto: “Ho scelto di candidarmi al fianco ...