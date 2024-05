Quattro migranti sopravvivono oltre due mesi a bordo di una zattera | trovati in grave stato di malnutrizione

di Laura Valdesi Aveva raccontato che lo trattavano come una sorta di schiavo. Le parole di quel nigeriano, clandestino, erano state un anno fa la scintilla dell’inchiesta. Che ha sollevato il velo su un giro di stranieri fatti lavorare in nero ...

C'è anche una neonata di 4 mesi fra i tre dispersi finiti in mare al largo di Lampedusa durante le operazioni di soccorso della Trotamar III. In area Sar, il veliero della ong tedesca...

Roma, 8 maggio 2024 - Il governo italiano continua a tessere la trama del suo ambizioso progetto riguardante l'Albania, cercando freneticamente di evitare che cada nel baratro dell'insuccesso. In un u ...

Catania – Le linee tagliafuoco, realizzate dai ragazzi migranti, sono quasi terminate. E le cucine devono solo essere messe in funzione. Il futuro di Casa della Capinera, base per le […] ...

quattro migranti cubani, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, sono stati protagonisti di una drammatica storia di sopravvivenza dopo aver trascorso oltre due mesi in balia delle onde, a bordo di una ...