Sequestrata dalla Guardi di Finanza a Sermoneta una discarica abusiva con oltre 200 tonnellate di rifiuti non smaltiti, inquinanti e pericolosi per la salute.Continua a leggere

Roma, 26 apr. (askanews) – La casa auto mobilistica giapponese Honda Motor ha annunciato oggi in un comunicato un investimento da 15 miliardi di dollari canadesi, oltre 10 miliardi di euro , in Canada per la costruzione di una “catena di valore” ...

Batterie per auto: ecco le chance per l’Europa nella sfida globale - batterie per auto: ecco le chance per l’Europa nella sfida globale - Il valore del mercato dei componenti delle celle volerà oltre i 250 miliardi di dollari. Il Vecchio Continente insegue, l’Asia domina. Occorrerà scendere a patti, ma come

Dalle gare di Fomula E alle auto di serie. L'Intervista esclusiva con Florian Modlinger di Porsche - Dalle gare di Fomula E alle auto di serie. L'Intervista esclusiva con Florian Modlinger di Porsche - Dalle competizioni alla produzione, quali spunti nascono dalle gare di Formula E per le vetture di serie e quali sono le tecnologie che più facilmente riescono a passare sulle "nostre" auto.

ISPIRATA A UNA LEGGENDA AUTOMOBILISTICA DEGLI ANNI CINQUANTA: LA BATTISTA CINQUANTACINQUE DI AUTOMOBILI PININFARINA - ISPIRATA A UNA LEGGENDA autoMOBILISTICA DEGLI ANNI CINQUANTA: LA BATTISTA CINQUANTACINQUE DI autoMOBILI PININFARINA - La Battista è l'auto più potente progettata e costruita in Italia e offre ... la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della ...