WWE | Verranno mostrati - in qualche mod - i match di King & Queen of the Ring rinviati al weekend?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il First Round diof the, tabellone lato Raw, terminerà nelquando, nei due live event in programma,recuperati i due” l’altro ieri: Rey Mysterio vs Kofiston e Shayna Baszler vs Zelina Vega saranno, però,al grande pubblico? O rimarranno esclusivi per i presenti agli show live? Secondo Fightfulsicuramente resi pubblici e la WWE, al momento, sembra intenzionata a mostrare degli highlights delle due contese in quel di Raw, mentre non è escluso che i duevengano caricati integralmente sui canali social della compagnia poco dopo il termine degli eventi. Ricordiamo che probabilmente anche diversi ...