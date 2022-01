Coronavirus, giovedì 27 gennaio: sono 13.467 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 23.419 tamponi molecolari e 81.916 antigenici per un totale di 105.335 tamponi, si registrano 13.467 nuovi casi positivi, 28 decessi, 2.096 i ricoverati (-6), 203 le terapie intensive (-2) e 11.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 6.692. Asl Roma 1: sono 2.219 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 2: sono 2.946 i nuovi casi e 8 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.527 i nuovi casi e 4 i decessi. Asl Roma 4: sono 532 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 5: sono 1.209 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 6: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “Oggi nelsu 23.419 tamponi molecolari e 81.916 antigenici per un totale di 105.335 tamponi, si registrano 13.467casi positivi, 28 decessi, 2.096 i ricoverati (-6), 203 le terapie intensive (-2) e 11.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 6.692. Asl Roma 1:2.219 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 2:2.946 icasi e 8 i decessi. Asl Roma 3:1.527 icasi e 4 i decessi. Asl Roma 4:532 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 5:1.209 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 6: ...

castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Giovedì 27 Gennaio Provincia Ravenna 2222, in Regione 16142. Ricoveri E/R: Terapia Int… - orvietonews : Coronavirus, in provincia di Viterbo accertati 623 casi positivi: Sono 623 i casi accertati di positività al Covid-… - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di giovedì 27 gennaio 2022. I contagiati sono 13… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di giovedì: 4000 nuovi contagi a Vicenza - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di giovedì 27 gennaio: 1.180 nuovi casi tra Livorno e provincia, 12.357 in Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Covid in Campania, oggi 12.135 positivi e 17 morti: l'indice di contagio stabile al 14,57%, aumentano i ricoveri Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 12.135 positivi su 83.290 tamponi esaminati , 719 in meno di ieri con ...

Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 27 gennaio 2022 REGIONE " Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell'emergenza Coronavirus in Regione per giovedì 27 gennaio 2022 . Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia . Sono stati effettuati 43.375 test giornalieri per l'...

Covid Campania, oggi 12.135 contagi e 17 morti: bollettino di giovedì 27 gennaio 2022 Fanpage.it Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 12.135 positivi su 83.290 tamponi esaminati , 719 in meno di ieri con ...REGIONE " Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell'emergenzain Regione per27 gennaio 2022 . Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia . Sono stati effettuati 43.375 test giornalieri per l'...