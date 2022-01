Pomeriggio 5, Giacomo Bonanno: “Tanya Yashenko non mi ha manipolato. Ecco perché l’ho denunciata” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una nuova evoluzione nella soap tra Giacomo Bonanno e la giovane bielorussa Tanya Yashenko. A parlarne è stato lo stesso Bonanno ieri 25 gennaio a Pomeriggio 5. “Tanya l’ho sentita prima di andare in onda, le ho chiesto di venire però lei non poteva – ha spiegato l’ospite di Barbara D’Urso-. Volevo dire che non mi ha manipolato, in nessun modo. Le denunce non sono state fatte a Tanya, ma per giustificare i movimenti di soldi che sono stati mossi”. “Anche se non ti vedo, ti penso”, ha aggiunto lui per poi scoppiare a piangere. “Amore, sta piangendo”, ha commentato la conduttrice sinceramente commossa. Costosissimi regali da parte di lui per un totale di 1.000.000 di euro, a partire dall’ottobre 2019. Poi il rapporto tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una nuova evoluzione nella soap trae la giovane bielorussa. A parlarne è stato lo stessoieri 25 gennaio a5. “sentita prima di andare in onda, le ho chiesto di venire però lei non poteva – ha spiegato l’ospite di Barbara D’Urso-. Volevo dire che non mi ha, in nessun modo. Le denunce non sono state fatte a, ma per giustificare i movimenti di soldi che sono stati mossi”. “Anche se non ti vedo, ti penso”, ha aggiunto lui per poi scoppiare a piangere. “Amore, sta piangendo”, ha commentato la conduttrice sinceramente commossa. Costosissimi regali da parte di lui per un totale di 1.000.000 di euro, a partire dall’ottobre 2019. Poi il rapporto tra ...

Advertising

zazoomblog : Pomeriggio 5 Giacomo Bonanno: “Tanya Yashenko non mi ha manipolato. Ecco perché l’ho denunciata” - #Pomeriggio… - FQMagazineit : Pomeriggio 5, Giacomo Bonanno: “Tanya Yashenko non mi ha manipolato. Ecco perché l’ho denunciata” - giacomo_ladelfa : @minGiustizia Facile ,pacifico per aggiustare la faccenda!! Trovare un avvocato sul web sarebbe come farsi derubare… - pisano_giacomo : RT @drewscop: Un sontuoso @romeoagresti questo pomeriggio su #Dybala - Cettina55947248 : @scimonelli Buon pomeriggio a te Giacomo ? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Giacomo GUINNESS SEI NAZIONI, PRESENTATA DA REMOTO L'EDIZIONE 2022 Nel pomeriggio di giovedì 27 gennaio è in programma una nuova seduta di allenamento sul campo del ... 1 cap) Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 8 caps) Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, esordiente) ...

Varazze, rotta la condotta principale della rete idrica: possibili disagi nel levante varazzino ... i Piani di San Giacomo, Vignetta, Cavetto e Via Genova. 'Un primo intervento in 'emergenza' è stato già eseguito durante la notte ma nel pomeriggio è previsto un intervento ulteriore di sistemazione ...

Pomeriggio 5, Giacomo Bonanno: “Tanya Yashenko non mi ha manipolato Il Fatto Quotidiano Pomeriggio 5, Giacomo Bonanno: “Tanya Yashenko non mi ha manipolato. Ecco perché l’ho denunciata” Una nuova evoluzione nella soap tra Giacomo Bonanno e la giovane bielorussa Tanya Yashenko. A parlarne è stato lo stesso Bonanno ieri 25 gennaio a Pomeriggio 5. “Tanya l’ho sentita prima di andare in ...

bonanno di linguaglossa commenta Nel corso della puntata di martedì 25 gennaio, 'Pomeriggio Cinque' è tornato a parlare della storia d'amore tra il principe 52enne Giacomo Bonanno Di Linguaglossa e la giovane bielorussa Tany ...

Neldi giovedì 27 gennaio è in programma una nuova seduta di allenamento sul campo del ... 1 cap) Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 8 caps)NICOTERA (Benetton Rugby, esordiente) ...... i Piani di San, Vignetta, Cavetto e Via Genova. 'Un primo intervento in 'emergenza' è stato già eseguito durante la notte ma nelè previsto un intervento ulteriore di sistemazione ...Una nuova evoluzione nella soap tra Giacomo Bonanno e la giovane bielorussa Tanya Yashenko. A parlarne è stato lo stesso Bonanno ieri 25 gennaio a Pomeriggio 5. “Tanya l’ho sentita prima di andare in ...commenta Nel corso della puntata di martedì 25 gennaio, 'Pomeriggio Cinque' è tornato a parlare della storia d'amore tra il principe 52enne Giacomo Bonanno Di Linguaglossa e la giovane bielorussa Tany ...