Quirinale: Letta, 'giovedì o venerdì al massimo dobbiamo eleggere il presidente' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen (Adnkronos) - "giovedì, al massimo venerdì, dobbiamo eleggere il presidente. dobbiamo essere veloci in questo momento. Non è il momento di incertezze o instabilità, abbiamo bisogno di stabilità". Lo ha detto Enrico Letta a Cnbc. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen (Adnkronos) - ", alilessere veloci in questo momento. Non è il momento di incertezze o instabilità, abbiamo bisogno di stabilità". Lo ha detto Enricoa Cnbc.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - LegaSalvini : #Quirinale, #Salvini: «Mi spiace che da #Letta arrivino solo no pregiudiziali» - jordan05403898 : @LegaSalvini Lascia parlare il voltagabbanaa comunista Letta molto pratico mister No a tutti quelli di area nn com… - shirobarayuriko : RT @repubblica: L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] -